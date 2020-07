Joana Marques Vidal As investigações mais mediáticas enquanto liderou a PGR tiveram em Carlos Alexandre uma das figuras centrais.

Lucília Gago A Procuradora-geral da República lidera o Ministério Público, com quem o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal trabalha muito de perto, acompanhando as grandes investigações.

Rosário Teixeira É o procurador do Ministério Público responsável pelos grandes processos de colarinho branco e grandes casos de criminalidade económica.

Ivo Rosa Partilha com Carlos Alexandre o trabalho no Ticão. Não têm, contudo, um relacionamento fácil, sobretudo depois de um sorteio ter destinado a Ivo Rosas a condução do processo da Operação Marquês.

João Catarino Médico, amigo de infância, muito próximo de Carlos Alexandre de quem diz, citado numa biografia do juiz publicada em 2018, que "ele faz do combate à corrupção uma missão".

Albano Morais Pinto O diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal lidera as grandes investigações criminais, de perto com o juiz do Ticão.

Maria José Morgado Também com a ex-diretora do DIAP de Lisboa e depois procuradora distrital de Lisboa, agora jubilada, Carlos Alexandre trabalhou muitas vezes de perto e em sintonia.

Amadeu Guerra O ex-diretor do DCIAP trabalhou taco a taco com Rosário Teixeira a partir de 2013. Era ele quem liderava o departamento quando rebentou a operação Marquês, de José Sócrates.

Vítor Alexandre Histórico da Polícia Judiciária, Vítor Alexandre é visto como um dos principais conselheiros do seu primo, Carlos.

António Colaço Antigo assessor do PS e artista plástico, é conterrâneo e amigo de longa data do juiz, com quem esteve no grupo fundador da revista Ânimo, há 40 anos, em Mação.