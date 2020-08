O CEO da Cotesi, campeã mundial na produção de fios e cordas, e membro do conselho consultivo da SAD do FC Porto, é um dos mais próximos e amigo de longa data de António Rios Amorim.

Pedro Violas O CEO da Cotesi, campeã mundial na produção de fios e cordas, e membro do conselho consultivo da SAD do FC Porto, é um dos mais próximos e amigo de longa data de António Rios Amorim.

Por conta da relevante posição da Corticeira no país, Amorim integra o "advisory board" do holandês Rabobank em Espanha, filial liderada, a partir de Madrid, por Julia Aznar Echevárria.

Julia Aznar Por conta da relevante posição da Corticeira no país, Amorim integra o "advisory board" do holandês Rabobank em Espanha, filial liderada, a partir de Madrid, por Julia Aznar Echevárria.

O ex-governador do Banco de Portugal, cargo que abandonou há cerca de um mês, depois de 10 anos à frente da instituição, é um dos grandes amigos do líder da Corticeira Amorim.

Carlos Costa O ex-governador do Banco de Portugal, cargo que abandonou há cerca de um mês, depois de 10 anos à frente da instituição, é um dos grandes amigos do líder da Corticeira Amorim.

Atrás dos holofotes, os concorrentes condenam o poderio da Amorim. Em 2012, a Autoridade da Concorrência fez um estudo bastante crítico sobre a influência da líder do setor no mercado, mas nada aconteceu.

Margarida Matos Rosa Atrás dos holofotes, os concorrentes condenam o poderio da Amorim. Em 2012, a Autoridade da Concorrência fez um estudo bastante crítico sobre a influência da líder do setor no mercado, mas nada aconteceu.

O presidente da Amorim Turismo (casinos e hotéis), que é casado com uma sobrinha do falecido Américo, trabalhou muitos anos com Rios - têm uma forte amizade e passam férias juntos.

Jorge Armindo O presidente da Amorim Turismo (casinos e hotéis), que é casado com uma sobrinha do falecido Américo, trabalhou muitos anos com Rios - têm uma forte amizade e passam férias juntos.

O CEO do grupo NewCoffee (com marcas como a Caféeira, Sanzala, Caffècel, Bogani, Lavazza e Novo Dia) é sinalizado ao Negócios como um dos melhores amigos de António Rios Amorim.

Pedro Rosas Oliveira O CEO do grupo NewCoffee (com marcas como a Caféeira, Sanzala, Caffècel, Bogani, Lavazza e Novo Dia) é sinalizado ao Negócios como um dos melhores amigos de António Rios Amorim.