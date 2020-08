Marcelo Rebelo de Sousa Veio em apoio da PGR quando foi discutido o estatuto dos magistrados do MP no Parlamento e este ano terá também dado os seus conselhos na polémica da diretiva.

João Monteiro Vice-procurador-geral da República, João Monteiro veio da Relação de Guimarães e foi escolha pessoal da PGR. Foram colegas no Centro de Estudos Judiciários onde ambos lecionaram.

Albano Morais Pinto Sucedeu a Amadeu Guerra no Departamento Central de Investigação e Ação Penal por escolha de Lucília Gago. Veio do Supremo, onde acumulava com o cargo de inspetor do Ministério Público.

Francisca Van Dunem Lucília Gago foi escolha da Ministra da Justiça. São da mesma geração de procura- dores e têm uma relação de alguma proximidade, tendo-se cruzado várias vezes em trabalho.

Sérgio Pena O chefe de gabinete de Lucília Gago era já o seu braço direito quando ambos estavam no DIAP de Lisboa. Muito próximos, Sérgio Pena é muito experiente em casos de corrupção.

Rosário Teixeira Grande especialista em criminalidade económica e financeira, pelas suas mãos têm passado os grandes casos. É o homem no terreno, com quem Lucília Gago conta.

Conde Correia Magistrado do MP e membro do Conselho Consultivo da PGR, terá sido ele o autor do parecer que esteve na base da diretiva da PGR com novas orientações aos magistrados.

Raquel Desterro Lidera a Procuradoria-Geral Regional do Porto, onde sucedeu a Pinto Nogueira. Está no cargo já desde o tempo de Joana Marques Vidal e tem um bom relacionamento com a atual PGR.

Orlando Romano Dirige a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa em substituição de Amadeu Guerra por doença. Foi diretor da PSP e estava agora como procurador-geral adjunto na Relação de Lisboa.