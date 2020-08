O Expresso, dirigido por João Vieira Pereira, continua a ser um jornal de referência nomeadamente no mundo da política. É, desta forma, uma fonte de poder do seu patrão.

João Vieira Pereira O Expresso, dirigido por João Vieira Pereira, continua a ser um jornal de referência nomeadamente no mundo da política. É, desta forma, uma fonte de poder do seu patrão.

Foi a escolha para dirigir a Plataforma dos Media Privados, de que faz parte a Impresa. Balsemão foi, este ano, quem assinou a carta com reivindicações dos media no âmbito da pandemia.

Luís Nazaré Foi a escolha para dirigir a Plataforma dos Media Privados, de que faz parte a Impresa. Balsemão foi, este ano, quem assinou a carta com reivindicações dos media no âmbito da pandemia.