Miguel Belo de Carvalho Miguel Belo de Carvalho integra a comissão executiva de Pedro Castro e Almeida. São amigos e, por vezes, jogam juntos partidas de padel.

Nuno Amado O atual "chairman" do BCP tornou-se vice-presidente do Santander quando o banco comprou o Totta. Mesmo concorrentes, mantém uma boa relação com Pedro Castro e Almeida.

António Simões O português que saiu do HSBC passa em setembro para os comandos do Santander Europa. Pedro Castro e Almeida passa a reportar ao gestor português.

Fernando Faria de Oliveira A Associação Portuguesa de Bancos, liderada por Faria de Oliveira, tem estado ativa para promover medidas relacionadas com a banca nesta crise pandémica.

António Horta Osório O presidente do Lloyd’s, que irá deixar o banco em 2021, conheceu Castro e Almeida em 1993, quando liderava o Santander de Negócios Portugal. Ainda são amigos.

Jorge Bleck A amizade com Jorge Bleck começa depois de o advogado ter assessorado várias operações de fusão e aquisição do Santander Totta e tem-se mantido ao longo dos anos.

José Carlos Sítima José Carlos Sítima ocupou o cargo de presidente do conselho de administração do Santander em maio deste ano, após o falecimento de António Vieira Monteiro.

Miguel Bragança O atual administrador não executivo do BCP é outro dos veteranos da banca que passou pelo Santander na década de 1990, com Pedro Castro e Almeida, com quem mantém a amizade.

Manuel Preto É o diretor financeiro do Santander e, à semelhança do que acontecia com Vieira Monteiro, senta-se ao lado de Castro e Almeida na apresentação de contas do banco.

Ana Botín A presidente executiva do grupo Santander foi aliada de Vieira Monteiro enquanto este liderou o Santander Totta e é uma relação semelhante que, até à data, tem mantido com Castro e Almeida.

João Pedro Tavares Lidera a Associação Cristã de Empresários e Gestores, que Pedro Castro e Almeida diz acompanhá-lo na sua "peregrinação de vida" e na qual ocupa um cargo no conselho estratégico.