Ana Catarina Mendes A líder da bancada parlamentar do PS faz parte do círculo próximo de Mário Centeno. Ajudará o governador a ter uma boa relação com os socialistas.

João Leão Era o secretário de Estado do Orçamento quando Centeno era ministro das Finanças, agora propôs o nome de Centeno para liderar o Banco de Portugal. A sintonia entre os dois é grande.

Fernando Rocha Andrade Foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Centeno e é uma boa ponte com o PS. Mesmo depois de ter deixado as Finanças, Rocha Andrade continuava a trocar telefonemas e impressões com o ministro.

Ana Paula Serra A administradora do BdP substitui Mário Centeno, em caso de ausência ou impedimento, nos departamentos de Relações Internacionais e de Estudos Económicos. Tem o pelouro da supervisão prudencial.

Margarida Corrêa de Aguiar O governador terá de contar com a cooperação da presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões para acompanhar o sistema financeiro.

Hélder Rosalino Faz parte do conselho de administração do BdP e é responsável, juntamente com Centeno, pelo departamento de Comunicação e Museu. O seu mandato terminou quase há um ano mas é possível que seja reconduzido por Centeno.

Fernando Faria de Oliveira O presidente da Associação Portuguesa de Bancos é um interlocutor permanente no contacto com a banca. Uma boa relação facilita a ação do governador.

José Tavares O economista e professor é próximo de Mário Centeno. Organizaram juntos um livro sobre o pós-crise, publicado pela Oxford University Press. É uma boa ponte do governador com a academia.

Mourinho Félix Foi secretário de Estado Adjunto e das Finanças quando Centeno era ministro. Agora, é a escolha de Portugal e Espanha para a vice-presidência do Banco Europeu de Investimento.

António Costa O primeiro-ministro é um aliado. Centeno ficou como ministro das Finanças por mais tempo do que o que gostaria a pedido de Costa. Agora, Costa promoveu a ida de Centeno para governador.

Gabriela Figueiredo Dias Mário Centeno precisará de uma coordenação forte com a presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para fazer uma monitorização completa do sistema financeiro.

Luís Laginha de Sousa É administrador do BdP, responsável pelo departamento de Auditoria, juntamente com Centeno. Representa o BdP no Comité Europeu do Risco Sistémico, com Centeno.

Máximo dos Santos O vice-governador chegou a ser falado como possível escolha para liderar o BdP caso Centeno não tivesse condições para sair do Governo. Acabou por se manter como número dois e Centeno não lhe tirou qualquer pelouro.

Andrea Enria O presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu será um parceiro determinante para Centeno exercer a função de supervisor e participar na definição de políticas à escala europeia.