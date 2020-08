Miguel Maya trabalha lado a lado com Nuno Amado. Depois de ter deixado o cargo de CEO do BCP em 2018, Amado passou a desempenhar o papel de "chairman" da instituição financeira.

Nuno Amado Miguel Maya trabalha lado a lado com Nuno Amado. Depois de ter deixado o cargo de CEO do BCP em 2018, Amado passou a desempenhar o papel de "chairman" da instituição financeira.

É o vice-presidente do conselho de administração do BCP. Foi escolhido pela Fosun, a maior acionista da instituição financeira, para ocupar o cargo.

Jorge Magalhães Correia É o vice-presidente do conselho de administração do BCP. Foi escolhido pela Fosun, a maior acionista da instituição financeira, para ocupar o cargo.

A equipa de Miguel Maya conta com Miguel Bragança enquanto administrador financeiro do BCP. Os dois responsáveis trabalham lado a lado na instituição bancária.

Miguel Bragança A equipa de Miguel Maya conta com Miguel Bragança enquanto administrador financeiro do BCP. Os dois responsáveis trabalham lado a lado na instituição bancária.