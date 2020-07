O advogado da Vieira de Almeida cruzou-se pela primeira vez com Gabriela Figueiredo Dias quando esta estava a trabalhar num parecer com Galvão da Silva. Desde então são amigos.

O novo presidente da APFIPP conhece bem o trabalho da presidente da CMVM. O responsável pela associação dos fundos mantém uma relação de diálogo com o regulador.

Além da amizade, o ex-presidente da bolsa portuguesa, Miguel Athayde Marques, partilha com Gabriela Figueiredo Dias a ligação à academia.

Membro do conselho de administração da CMVM, João Gião é um dos braços direitos de Gabriela Figueiredo Dias no regulador. Lidera a pasta da convergência de supervisão na ESMA.

