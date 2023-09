Élisabeth Borne Foi nomeada primeira-ministra, após a reeleição de Macron em 2022, mas sem maioria parlamentar. Tem travado uma longa batalha pela reforma do sistema de pensões em França.

Bruno Le Maire É o ministro da Economia de Macron e um dos seus maiores trunfos políticos. Quer pôr o país a crescer e combater a inflação. Tem livros escritos, incluindo um (polémico) romance erótico.

Gérald Darmanin O poderoso ministro do Interior é apontado com possível sucessor de Macron em 2027. Tem feito da segurança nacional e do controlo da imigração as suas principais bandeiras.

Alexis Kohler Apelidado de "segundo cérebro" de Macron, é o chefe de gabinete do líder francês e o segundo homem mais poderoso do Eliseu. É o principal conselheiro político e braço-direito.

Olivier Véran É o porta-voz do Governo de Macron e responsável pela comunicação das políticas do executivo que não tem maioria no Parlamento. Foi ministro da Saúde durante o período crítico da covid.

Thierry Breton O comissário do Mercado Interno é um importante aliado de Macron em Bruxelas. Tem somado apoios e é falado para presidente da Comissão Europeia, o que elevaria o papel da França na UE.

Ursula von der Leyen A presidente da Comissão Europeia está alinhada com Macron nos planos para a Europa e, há pouco tempo, foram juntos à China puxar o país para o lado da UE na guerra.

Xi Jinping O presidente chinês é um importante aliado da UE, segundo Macron, para "trazer a Rússia de volta à razão" sobre a guerra na Ucrânia. Macron quer diálogo com a China em "tempos conturbados".

Christine Lagarde A presidente do Banco Central Europeu saudou a reeleição e "liderança forte" de Macron. Foi sondada para substituir Borne como primeira-ministra de França ainda no início deste ano.

François Villeroy de Galhau Nomeado por François Hollande, o governador do Banco de França apoia as reformas políticas de Macron, mas alerta para a necessidade de se conter a despesa pública.

Sébastien Lecornu É o ministro da Defesa e um político "fiel" a Macron. Ajudou a coordenar o debate promovido por Macron para responder aos protestos do movimento dos "coletes amarelos".

Laurence Boone Veio da OCDE para ser secretária de Estado no Governo de Macron, com a pasta da Europa. É uma peça-chave na sua tentativa de ganhar influência junto das instituições europeias.

Frank Riester É o homem responsável por fazer a ponte entre o Governo de Macron e Parlamento, onde o executivo não tem maioria. Antes disso, foi ministro da Cultura e do Comércio Externo.

Stéphanie Riso A economista francesa, próxima de Macron, é chefe do departamento orçamental da Comissão Europeia. Deverá reforçar o peso da França na UE como próxima secretária-geral da Comissão.

Charles Michel O presidente do Conselho Europeu partilha com Macron a sua visão sobre o futuro da Europa e tem apoiado a ideia de que a UE deve ter uma "autonomia estratégica" face ao resto do mundo.

Olaf Scholz Com Macron, o chanceler alemão tem procurado reavivar o eixo franco-alemão e a importância que este tem na UE. Mas estão em desacordo na aposta na energia nuclear para responder à crise.