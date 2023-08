Fernando Medina O governador deixou um legado de contas certas que o novo ministro das Finanças quer seguir. A relação tensa no início da legislatura (com os avanços de Centeno ao Governo) tem apaziguado.

Clara Raposo A antiga presidente do ISEG chegou ao supervisor em novembro de 2022 para o lugar de braço-direito do governador. A vice-governadora é vista como possível sucessora.

Luís Máximo dos Santos O vice-governador chegou a ser falado como possível líder do BdP caso Centeno não tivesse condições para sair do Governo. É agora um dos parceiros, a par de Clara Raposo.

Helena Adegas Diretora do departamento de mercados do BdP entre 2017 e novembro de 2022, Helena Adegas foi escolhida por Centeno para integrar o conselho de administração alargado.

Hélder Rosalino É o atual membro do conselho de administração do BdP com mais experiência (chegou ao cargo em 2014) e tem os pelouros dos pagamentos e do euro digital.

Marcelo Rebelo de Sousa O Presidente da República ouve com atenção as posições do governador. A troca de impressões sobre as mudanças de política monetária é um exemplo recente.

António Costa Costa convidou-o para ministro das Finanças do seu primeiro Governo e promoveu a ida de Centeno para o BdP. São aliados. O primeiro-ministro valoriza a palavra do governador.

Christine Lagarde A presidente do BCE é a responsável pela política monetária europeia, mas ouvindo os governadores centrais. A relação entre ambos é longa e Lagarde tem respeito pela opinião de Mário Centeno.

Andrea Enria O presidente do Conselho de Supervisão do BCE é um parceiro determinante para Mário Centeno exercer a função de supervisor e participar na definição de política à escala europeia.

Ricardo Mourinho Félix O atual vice-presidente do BEI mantém uma relação de proximidade e cooperação com Centeno. Trabalharam de perto no Banco de Portugal e no Ministério das Finanças.

Álvaro Novo O ex-secretário de Estado é um apoio fundamental de Centeno. Já se conhecem de longa data: escreveram um livro juntos, esteve nas Finanças e agora é o seu chefe de gabinete no BdP.

Francisca Guedes de Oliveira Administradora do Banco de Portugal desde o início de 2023, foi uma escolha de Centeno. É a responsável pela supervisão comportamental.

José Tavares O economista e professor é próximo de Centeno. Organizaram juntos um livro sobre o pós-crise, publicado pela Oxford University Press. É uma das pontes do governador com a academia.

Vítor Bento Enquanto supervisor, o Banco de Portugal tem uma relação de cooperação com a Associação Portuguesa de Bancos. Vítor Bento é o interlocutor da banca no contacto com o governador.

Margarida Corrêa de Aguiar A Autoridade de Supervisão de Seguros (ASF), presidida por Margarida Corrêa de Aguiar, forma o tripé da supervisão financeira com o BdP e a CMVM.