A conselheira da Casa Branca será a coordenadora de campanha de Joe Biden, depois de ter entrado na equipa da corrida de 2020 com Harris.

Julie Chávez Rodríguez A conselheira da Casa Branca será a coordenadora de campanha de Joe Biden, depois de ter entrado na equipa da corrida de 2020 com Harris.

A primeira-dama dos EUA também deverá ter um papel importante na campanha, com a sua presença a ser vista como contrapeso às acusações que pendem sobre Hunter Biden, filho do Presidente.

Jill Biden A primeira-dama dos EUA também deverá ter um papel importante na campanha, com a sua presença a ser vista como contrapeso às acusações que pendem sobre Hunter Biden, filho do Presidente.

O ex-chefe de gabinete de Biden deverá ser uma figura importante nos esforços para a reeleição. Tem estado em angariações de fundos a defender o vigor dos 80 anos do Presidente.

Ron Klain O ex-chefe de gabinete de Biden deverá ser uma figura importante nos esforços para a reeleição. Tem estado em angariações de fundos a defender o vigor dos 80 anos do Presidente.

A secretária do Tesouro é a voz na defesa da política de estímulos da Casa Branca. Em junho, viu o Congresso adiar o tecto de dívida dos EUA, mas com a Fitch descer o "rating" soberano.

Janet Yellen A secretária do Tesouro é a voz na defesa da política de estímulos da Casa Branca. Em junho, viu o Congresso adiar o tecto de dívida dos EUA, mas com a Fitch descer o "rating" soberano.

Joe Biden tem vindo a reconfirmar apoio à Ucrânia, à Aliança Atlântica e também ao seu secretário-geral, Jens Stoltenberg, agora com mandato na NATO até outubro de 2024.

Jens Stoltenberg Joe Biden tem vindo a reconfirmar apoio à Ucrânia, à Aliança Atlântica e também ao seu secretário-geral, Jens Stoltenberg, agora com mandato na NATO até outubro de 2024.

Ao Presidente da Ucrânia, os Estados Unidos continuam a garantir apoio inabalável e pelo tempo que for necessário. A autorização para o envio de caças F-16 para a Ucrânia é o último passo.

Volodymir Zelensky Ao Presidente da Ucrânia, os Estados Unidos continuam a garantir apoio inabalável e pelo tempo que for necessário. A autorização para o envio de caças F-16 para a Ucrânia é o último passo.

O secretário norte-americano da Defesa é o rosto do apoio militar à Ucrânia. Cabe-lhe também gerir movimentos no Pacífico e junto ao sempre delicado estreito de Taiwan.

Lloyd Austin O secretário norte-americano da Defesa é o rosto do apoio militar à Ucrânia. Cabe-lhe também gerir movimentos no Pacífico e junto ao sempre delicado estreito de Taiwan.

A presidente da Comissão Europeia tem discutido com Biden posições sobre Rússia e Ucrânia. O protecionismo dos EUA forçou Bruxelas a pedir mais diálogo económico.

Ursula von der Leyen A presidente da Comissão Europeia tem discutido com Biden posições sobre Rússia e Ucrânia. O protecionismo dos EUA forçou Bruxelas a pedir mais diálogo económico.

A Administração Biden tem também alimentado o relacionamento com a Índia de Narendra Modi, que este ano preside ao G20. Para a Casa Branca, a parceria com Nova Deli definirá este século.

Narendra Modi A Administração Biden tem também alimentado o relacionamento com a Índia de Narendra Modi, que este ano preside ao G20. Para a Casa Branca, a parceria com Nova Deli definirá este século.