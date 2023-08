António Costa Terá sido a insistência do primeiro-ministro que levou Costa Silva a aceitar integrar o Executivo. O trabalho da sua autoria que serviu de base ao PRR cativou o líder dos socialistas.

Marçal Grilo O antigo administrador da Fundação Calouste Gulbenkian foi um dos responsáveis pela contratação de Costa Silva para a Partex, onde liderou entre 2003 e 2019.

Mariana Vieira da Silva É com a ministra da Presidência, que é muito próxima do primeiro-ministro, que Costa Silva tem de articular as agendas mobilizadoras.

Luís Pratas Guerreiro Depois da polémica demissão de Francisco Sá, passou de adjunto do ministro da Economia para presidente do IAPMEI.

Hugo Roxo Com uma vasta experiência no setor bancário, assumiu em março o cargo de administrador executivo do Banco do Fomento, tutelado pelo Ministério da Economia.

Pedro Cilínio O professor universitário e deputado socialista foi o eleito do ministro António Costa Silva para suceder a João Neves no cargo de secretário de Estado da Economia.

Agostinho Pereira de Miranda O advogado conhece o ministro desde os seus tempos de juventude em Angola. Reencontraram-se profissionalmente em vários momentos das suas carreiras.

António Grilo Foi o escolhido para substituir Joana Mendonça depois da sua demissão da presidência da Associação Nacional de Inovação em confronto com o ministro António Costa Silva.

Rui Vilar Enquanto presidente da Fundação Calouste Gulbenkian marcou presença no almoço onde, segundo a revista Visão, se preparou a contratação do especialista em petróleos para a Partex.

Nicolau Santos O presidente do Conselho de Administração da RTP é amigo próximo de longa data de Costa Silva. Com o ministro publicou, em coautoria, quatro livros de poesia.

Viriato Soromenho-Marques Era coordenador científico do programa Gulbenkian Ambiente quando Costa Silva liderava a Partex e viu o documento de visão estratégica do ministro como um "oásis de relevância no deserto de trivialidades da política nacional".

José Maria Costa O secretário de Estado do Mar completa, com Pedro Cilínio e Nuno Fazenda a equipa de Costa silva. O ministro já por mais que uma vez saiu em sua defesa.

Pedro Dominguinhos Doutorado em Gestão pelo ISEG, foi o escolhido do Governo para suceder a Costa Silva na Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR.

Nuno Fazenda É o atual secretário de Estado do Turismo e foi escolhido para suceder a Rita Marques, que saiu a convite do ministro da Economia e do Mar.