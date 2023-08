O antigo responsável do BESI é um amigo de casa de Vasco de Mello. Dos elementos da família Espírito Santo é o que tem uma relação mais próxima com o empresário.

O "chairman" do BCP mantém relações pessoais e profissionais com Vasco de Mello. Foi um dos impulsionadores da Business Roundtable Portugal, que o empresário lidera.

