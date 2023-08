Sergei Lavrov Tem a pasta dos Negócios Estrangeiros há mais de 20 anos e é a figura com mais peso político no Governo de Putin. Tem adotado a narrativa de Putin para justificar a invasão da Ucrânia.

Sergei Shoigu É o ministro da Defesa da Rússia e viu a sua autoridade ser ameaçada pelos mercenários do grupo Wagner no último ano. Ainda assim, Putin manteve-o no cargo e no seu círculo de confiança.

Nikolai Patrushev O ex-espião do KGB é amigo e conselheiro de Putin, sobretudo em assuntos de segurança nacional. Teve um papel crucial na invasão da Ucrânia e é apontado para suceder a Putin.

Sergei Naryshkin É o diretor dos serviços secretos da Rússia (SVR) e um dos principais conselheiros do líder russo. Foi vice-primeiro-ministro de Putin e é apontado também como possível sucessor.

Alexander Bortnikov É líder do Serviço Federal de Segurança (FSB), que sucedeu ao KGB. É um dos principais aliados de Putin no controlo e repressão de protestos na Rússia contra a guerra.

Mikhail Mishustin Escolhido por Putin para primeiro-ministro, foi diretor do Serviço Fiscal Federal russo durante uma década. Tem pouca - ou nenhuma - projeção política e mediática.

Dmitry Peskov É o porta-voz do Kremlin e uma presença constante nas televisões a defender a narrativa de Putin. O seu filho mais velho, Nikolai, combateu com os mercenários do grupo Wagner na Ucrânia.

Alexander Lukashenko O líder da Bielorrússia é o principal aliado de Putin fora da Rússia. Teve um papel decisivo na resolução da rebelião de Yevgeny Prigozhin e do grupo Wagner.

Valery Gerasimov É chefe do Estado-maior do Exército russo e, por isso, o mais alto responsável militar. Tem estado na linha da frente do conflito na Ucrânia.

Patriarca Kirill É líder dos cristãos ortodoxos e tem posto a Igreja ao serviço de Putin e da "operação especial de manutenção da paz" russa. Tem benzido armas e mísseis e apoiado a repressão da oposição.

Dmitry Medvedev O ex-Presidente russo é um homem de confiança de Putin. Como retaliação pelo alegado ataque de drones contra o Kremlin veio pedir a "eliminação" do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Aleksandr Dugin É visto como um dos principais filósofos que tem alimentado as teses de Putin. Defende um império russo de Lisboa a Vladivostok. A filha numa explosão do carro em que seguia.

Vladimir Potanin Conhecido como "rei do níquel", é oligarca e foi vice-primeiro-ministro de Boris Yeltsin. Mantém laços estreitos com Putin e apoia a invasão da Ucrânia. Já foi o homem mais rico da Rússia.

Andrey Melnichenko O oligarca, próximo de Putin, fundou a produtora de fertilizantes Eurochem e a energética SUEK. É o e o homem mais rico da Rússia e apoia a ofensiva militar na Ucrânia.

Narendra Modi O primeiro-ministro da Índia opôs-se às sanções à Rússia e passou a comprar-lhe mais petróleo. Disponibilizou-se para apoiar Putin durante a rebelião do grupo Wagner.