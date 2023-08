São tão próximos nos negócios como distintos nos feitios. João Borges de Oliveira é "racional", "sofisticado" e mais "frio" do que Paulo Fernandes. Acabam por se equilibrar na maneira de ser.

Integra o núcleo duro de acionistas. Com Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira forma o "triângulo virtuoso". Gera consenso e equilíbrio entre Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira.

Nunca foram parceiros de negócios, mas são bons amigos de há muito tempo. São ambos oriundos do norte do país.

