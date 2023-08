É o atual presidente executivo do banco de investimento de origem norte-americana Goldman Sachs, organização a que Arnaut está ligado como consultor.

O líder da Federação Portuguesa de Futebol está no seu segundo mandato e voltou a contar com Arnaut para presidir à assembleia geral daquele organismo.

Conhecem-se do tempo em que Arnaut presidiu à elaboração do Livro Branco sobre o Desporto. O advogado foi um dos apoiantes de Infantino na ida deste para a liderança da FIFA.

Embora as simpatias partidárias sejam em lados opostos da "barricada", Arnaut e o primeiro-ministro mantêm um bom relacionamento pessoal.

