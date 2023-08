António Costa Cordeiro faz parte do "núcleo duro" político de António Costa. O primeiro-ministro agradeceu-lhe a maioria absoluta e defendeu-o das acusações de favores ao PS e PSD na Câmara de Lisboa.

Pedro Nuno Santos Amigos desde o ISEG, Pedro Nuno esteve sempre um passo à frente: na JS e no Governo, Duarte Cordeiro foi o seu sucessor. Em caso de luta interna no PS, Cordeiro poderá abdicar e apoiar o amigo.

Ana Fontoura Gouveia Com a saída de Galamba para as Infraestruturas, a pasta da Energia ficou pela primeira vez entregue a uma mulher, até aí desconhecida do público. Ex-assessora económica de Costa.

João Galamba Ambos "jovens turcos" do PS, Galamba já foi seu braço-direito no Governo, mas com a demissão de Pedro Nuno subiu a ministro. Cordeiro tem estado mais afastado deste seu amigo desde a polémica de Galamba que envolveu o SIS.

Fernando Medina Cordeiro foi seu vice na Câmara de Lisboa e os dois são suspeitos no caso "Tutti Frutti". Hoje, Medina está nas Finanças e Duarte Cordeiro dependeu dele para aprovar 665 contratações para a DGEG, APA e ICNF.

Susana Ramos É casada com Duarte Cordeiro com comunhão de adquiridos. Têm dois filhos. A sua nomeação para a direção do Fundo de Inovação Social, em 2019, causou problemas ao governante socialista.

José Sócrates O ex-primeiro ministro e líder do PS não aprovou que assumisse a direção da segunda campanha presidencial de Manuel Alegre. Nessa altura, Duarte Cordeiro optou por ir contra o PS.

Catarina Gamboa É a mulher do melhor amigo, Pedro Nuno Santos. Trabalhou com Duarte Cordeiro na Câmara Municipal de Lisboa. Depois, nomeou-a para sua chefe de Gabinete no Governo.

Manuel Alegre Foi um "padrinho" político. Chamou Cordeiro para diretor de campanha nas corridas presidenciais e não lhe poupa elogios. Gostava de ver o ministro com mais ambição para subir na hierarquia do PS.

Pedro Siza Vieira Estão a ser investigados contratos que foram assinados por ajuste direto entre Duarte Cordeiro, quando era vereador da Câmara de Lisboa, e a sociedade de advogados Linklaters, fundada por Pedro Siza Vieira.

Pedro Delgado Alves Foi também um dos "jovens turcos" do PS. Agora vice-presidente do grupo parlamentar do PS, disse que o partido deve analisar a liderança de Sócrates, o que lhe valeu críticas de Cordeiro.