António Costa Depois de ter sido seu vice em Lisboa, Medina volta a trabalhar de perto com Costa. Reúnem-se semanalmente e Medina tem um aliado forte no primeiro-ministro, com quem gosta de debater.

Miguel Martin Da confiança de Medina, o líder do IGCP executa a política de gestão de dívida pública definida pelo ministro. A redução dos ganhos nos certificados de aforro é um exemplo.

Christine Lagarde Para consumo interno, Medina defende que a líder do BCE está a ir longe de mais na subida dos juros. Já disse que vai manter estímulos orçamentais até ao final do ano, contra a posição de Frankfurt.

Sofia Batalha A secretária de Estado do Orçamento é um dos braços-direitos de Medina. No ministério desde 2015, é a responsável pelo desenho técnico dos orçamentos.

João Leão O ex-ministro é uma voz ouvida por Medina, que, segue as pisadas de Leão na gestão das contas públicas. Trabalharam juntos em 2009.

António Mendonça Mendes O ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foi um braço-direito de Medina no Terreiro do Paço. Agora, em São Bento, é um aliado do ministro ao lado de Costa.

João Nuno Mendes É o titular da pasta das Finanças e quem lida com o setor financeiro no Estado. Coordena com o IGCP a área da dívida pública. Foi responsável por apresentar apoios às famílias pela subida dos juros e tutela as questões financeiras ligadas à TAP.

Nuno Félix Substituiu Mendonça Mendes como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e vai ter um papel fundamental no OE 2024, na definição da redução do IRS.

Mariana Vieira da Silva edina e a ministra da Presidência são muito próximos. No Governo, terão de lidar em conjunto com a pressão da subida de salários da Função Pública. No PS, com a sucessão a António Costa.

Ana Catarina Mendes Mais uma das possíveis sucessoras de Costa. Tal como Vieira da Silva, não gostou da ausência de parecer das Finanças a sustentar demissões na liderança da TAP.

Duarte Cordeiro O ministro do Ambiente foi vice de Medina na Câmara de Lisboa e o seu diretor da campanha nas eleições de 2021. Viram-se envolvidos em investigações do Ministério Público.

Marcelo Rebelo de Sousa O Presidente da República pediu esclarecimentos sobre o caso TAP, mas sempre afastou a necessidade de demitir o ministro das Finanças.

Mário Centeno Medina vê no governador do BdP um forte ativo: o legado das contas certas é para manter (ideia frisada em Bruxelas) e os conselhos do ex-ministro para seguir (como o da redução da dívida).

Pedro Nuno Santos O ex-ministro das Infraestruturas é visto, tal como Medina, como um possível sucessor de António Costa. Com diferenças ideológicas e de estilo, há respeito e admiração entre ambos.

António Guterres Fernando Medina entrou na política (no PS) pela mão de António Guterres. O ex-primeiro-ministro chamou-o a São Bento para ser assessor para a Educação. E mais tarde para a Economia.