Philip Lane Apelidado de cérebro da política monetária europeia, o irlandês é o rosto das previsões económicas. Chegou a economista-chefe do BCE pouco antes de Lagarde assumir a presidência.

Andrea Enria O Conselho de Supervisão do BCE, presidido por Andrea Enria, é um organismo central para garantir a estabilidade financeira da Zona Euro. O trabalho de ambos é, assim, coordenado.

Klaas Knot A par do homólogo alemão, o governador do banco central dos Países Baixos Klaas Knot foi crítico sobre a demora em subir juros e é agora um "falcão" que defende a continuação de aumentos.

Isabel Schnabel A alemã é a responsável, dentro do Conselho do BCE, pelas operações de mercado, investigação e estatística. É uma voz ativa, tanto para apoiar como criticar, sendo favorável a juros altos.

Joachim Nagel Mantendo a posição "falcão" do antecessor Jens Weidmann, o governador do alemão Bundesbank tem sido dos maiores defensores da subida dos juros para travar a inflação.

François Villeroy de Galhau O governador do Banco de França é um dos mais respeitados membros do conselho. É uma voz ponderada dentro do grupo, apoiando-se nos dados económicos.

Luis de Guindos O espanhol é o número dois do BCE, tendo assumido as pastas da estabilidade financeira e gestão do risco. O vice-presidente tem trabalhado de perto com Christine Lagarde.

Ursula von der Leyen Celebraram juntas os 25 anos da moeda única, mas o trabalho vai muito além das cerimónias oficiais. Unem esforços na liderança do projeto europeu.

Emmanuel Macron Terá sido o Presidente de França, Emmanuel Macron, a convidá-la para o cargo de presidente do BCE, além de ser um dos mais importantes líderes europeus e conterrâneo de Lagarde.

António Costa Apesar de Mário Centeno ser o ponto de ligação do país com o BCE, o primeiro-ministro é também uma figura de relevo, tendo recebido a francesa em 2021, numa visita a Lisboa.

Mário Centeno Conhecidos há vários anos, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, representa Portugal na cúpula de decisão do BCE. Tem, contudo, sido crítico sobre o aumento dos juros.

Fabio Panetta O italiano que se tornou a face do projeto do euro digital prepara-se para deixar a Comissão Executiva do BCE, mas vai regressar ao conselho enquanto governador do Banco de Itália.

Piero Cipollone O vice-governador do Banco de Itália, Piero Cipollone, foi a proposta do país para substituir Fabio Panetta no núcleo duro do BCE. Partilha o interesse pelo euro digital.

Kazuo Ueda O novo governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, assumiu funções em abril e, dois meses depois, esteve com Christine Lagarde no fórum anual do BCE em Sintra.

Andrew Bailey Tal como Jerome Powell, também o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, tem acompanhado o combate à inflação, numa ação concertada quase por todo o mundo.

Jerome Powell Apesar de ser afastada por ambos, a comparação entre política monetária europeia e norte-americana é inevitável. Têm estado alinhados e o homólogo Jerome Powell tem sido um aliado.