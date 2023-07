Número dois da coligação "Novos Tempos", em representação do CDS. Anacoreta Correia é o vice de Carlos Moedas que lhe entregou o importante pelouro das Finanças e já este ano também o da Mobilidade, essencial, com a JMJ.

Filipe Anacoreta Correia Número dois da coligação "Novos Tempos", em representação do CDS. Anacoreta Correia é o vice de Carlos Moedas que lhe entregou o importante pelouro das Finanças e já este ano também o da Mobilidade, essencial, com a JMJ.

Presidente da distrital de Lisboa, uma das principais estruturas do PSD, é um dos seus principais aliados dentro da máquina partidária e também um dos seus vereadores com maior peso político.

Ângelo Pereira Presidente da distrital de Lisboa, uma das principais estruturas do PSD, é um dos seus principais aliados dentro da máquina partidária e também um dos seus vereadores com maior peso político.