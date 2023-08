Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República é amigo de muitos anos do comentador. Quando Marcelo foi para a Presidência, Marques Mendes ocupou o seu espaço no comentário político.

Cavaco Silva Foi com Cavaco Silva que Marques Mendes chegou pela primeira vez ao Governo. Foi ministro adjunto com apenas 28 anos e a amizade com o antigo Presidente mantém-se até hoje.

António Costa São amigos e têm percursos políticos próximos no tempo. Conversam muito hoje em dia, e já no tempo parlamentar que partilharam chegaram a entendimento várias vezes.

Luís Montenegro Marques Mendes e o atual líder do PSD mantêm contactos regulares. Montenegro tem merecido a confiança do antigo líder parlamentar dos sociais-democratas.

Gonçalo Carrilho O advogado e antigo assessor jurídico do primeiro-ministro é amigo próximo de Marques Mendes. Foi, juntamente com o comentador, fundador das tertúlias periódicas dinamizadas com pessoas de vários setores da sociedade.

Diogo Feio O antigo deputado do CDS-PP, advogado e professor universitário costuma marcar presença nos encontros do grupo da Charcutaria e é um velho amigo de Marques Mendes.

António Guterres O secretário-geral da Organização das Nações Unidas é uma amizade que ficou desde os tempos de trabalho parlamentar de Marques Mendes. Estiveram juntos no Conselho de Estado.

Pinto Balsemão Além de fundador do grupo Impresa, dono da SIC, é também um histórico e fundador do PSD. É próximo de Luís Marques Mendes e mantêm a conversa sempre em dia.

Bernardo Alegria Sócio da Abreu, é também uma das pessoas mais próximas de Marques Mendes na sociedade de advogados, onde este preside ao Conselho Estratégico.

Manuela Ferreira Leite A antiga líder social-democrata é vice-presidente da Plataforma Global para a Educação Superior da qual Luís Marques Mendes faz parte e com a qual colabora.

Pedro Duarte O presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD é uma das figuras com lugar marcado na mesa das tertúlias dinamizadas por Marques Mendes.

António Leitão Amaro O vice-presidente do PSD é um amigo próximo de Luís Marques Mendes. Falam com frequência e Leitão Amaro é presença assídua nas tertúlias do grupo da Charcutaria.

Carlos Moedas O presidente da Câmara Municipal de Lisboa é amigo de Marques Mendes e, dizem pessoas próximas de ambos, uma das principais fontes do comentador.

Ana Isabel Trigo Morais A CEO da Sociedade Ponto Verde pertence ao grupo de pessoas não ligadas à política com quem Marques Mendes se dá e é frequentadora assídua das tertúlias.