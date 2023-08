Administrador da EDP desde 2015, e com quase duas décadas de ligação à elétrica, Rui Teixeira ficou com a pasta de diretor financeiro da EDP e da EDP Renováveis, lugar que era ocupado por Stilwell.

Rui Teixeira Administrador da EDP desde 2015, e com quase duas décadas de ligação à elétrica, Rui Teixeira ficou com a pasta de diretor financeiro da EDP e da EDP Renováveis, lugar que era ocupado por Stilwell.

Sandhya Ganapathy A gestora indiana integrou a gestão da EDP Renováveis em 2022 e ficou responsável pelas operações da América do Norte. Há 10 anos que a empresa não tinha uma mulher na equipa de topo.

Pedro Vasconcelos Engenheiro aeroespacial com um MBA do Insead, entrou para o Conselho de Administração da EDP em 2023. Está à frente da EDP - Sunseap Group (em (Singapura) e é COO da EDPR para a Ásia-Pacífico.