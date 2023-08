É o CEO da ETSA, empresa da área do ambiente do grupo Semapa. Depois de em 2021 ter comprado a Tribérica, está agora a executar um investimento de 15 milhões de euros.

Afonso Lobato Faria É o CEO da ETSA, empresa da área do ambiente do grupo Semapa. Depois de em 2021 ter comprado a Tribérica, está agora a executar um investimento de 15 milhões de euros.

Otmar Hübsche É o presidente executivo da Secil, a cimenteira controlada pela Semapa, na qual Ricardo Pires é "chairman". A empresa está a investir 86 milhões no projeto CCL - Clean Cement Line.

Francisco Mendes de Almeida Primo direito das filhas de Pedro Queiroz Pereira, é sócio da sociedade de advogados CLA. Integrou a "taskforce" criada para defender a Semapa da ofensiva do GES. É um dos homens de confiança do CEO.

António Soares O advogado do escritório de Lisboa da sociedade Linklaters é um dos homens de confiança do CEO da Semapa.