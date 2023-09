É um dos vice-presidentes de von der Leyen e tem a pasta da Economia. Sempre ao lado da presidente. Depois da pandemia, voltou a adiar as regras orçamentais para lidar com a subida de preços.

Valdis Dombrovskis É um dos vice-presidentes de von der Leyen e tem a pasta da Economia. Sempre ao lado da presidente. Depois da pandemia, voltou a adiar as regras orçamentais para lidar com a subida de preços.

O Presidente dos Estados Unidos reavivou as relações com a UE, mas o plano de estímulo económico de Biden obrigou a UE a responder para não perder investimento. Estão alinhados na resposta ao conflito na Ucrânia.

Joe Biden O Presidente dos Estados Unidos reavivou as relações com a UE, mas o plano de estímulo económico de Biden obrigou a UE a responder para não perder investimento. Estão alinhados na resposta ao conflito na Ucrânia.

Embora o "sofagate" tenha abalado a relação, o presidente do Conselho Europeu é um dos braços-direitos de von der Leyen. Mas a gestão hipercentralizadora da presidente não dá espaço a Charles Michel.

Charles Michel Embora o "sofagate" tenha abalado a relação, o presidente do Conselho Europeu é um dos braços-direitos de von der Leyen. Mas a gestão hipercentralizadora da presidente não dá espaço a Charles Michel.

A presidente do Parlamento Europeu é uma forte aliada da presidente da Comissão em dossiês difíceis que têm de passar em Estrasburgo. Também já foi falada para o lugar de von der Leyen.

Roberta Metsola A presidente do Parlamento Europeu é uma forte aliada da presidente da Comissão em dossiês difíceis que têm de passar em Estrasburgo. Também já foi falada para o lugar de von der Leyen.

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos é a escolha para substituir Frans Timmermans com o pelouro da Ação Climática, um importante dossiê para von der Leyen.

Wopke Hoekstra O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos é a escolha para substituir Frans Timmermans com o pelouro da Ação Climática, um importante dossiê para von der Leyen.

Von der Leyen foi indicada pelo Presidente francês para o cargo de presidente da Comissão Europeia. Macron tem sido um forte aliado na gestão da pandemia e da guerra na Ucrânia. Mas poderá querer agora uma mudança na chefia do executivo comunitário.

Emmanuel Macron Von der Leyen foi indicada pelo Presidente francês para o cargo de presidente da Comissão Europeia. Macron tem sido um forte aliado na gestão da pandemia e da guerra na Ucrânia. Mas poderá querer agora uma mudança na chefia do executivo comunitário.

O primeiro-ministro esteve na linha da frente do apoio ao Fundo de Recuperação. Agora, volta a escrever a von der Leyen a pedir ajuda para resolver os problemas da habitação e retenção de jovens licenciados.

António Costa O primeiro-ministro esteve na linha da frente do apoio ao Fundo de Recuperação. Agora, volta a escrever a von der Leyen a pedir ajuda para resolver os problemas da habitação e retenção de jovens licenciados.

A presidente da Comissão Europeia tem estado ao lado do Presidente ucraniano desde o início. Conseguiu em poucos dias fazer aprovar o primeiro pacote de sanções à Rússia e a adesão da Ucrânia está no topo das prioridades.

Volodymyr Zelensky A presidente da Comissão Europeia tem estado ao lado do Presidente ucraniano desde o início. Conseguiu em poucos dias fazer aprovar o primeiro pacote de sanções à Rússia e a adesão da Ucrânia está no topo das prioridades.

É comissário para as Relações Interinstitucionais chamado para resolver problemas urgentes. Substitui interinamente o histórico Frans Timmermans enquanto o novo comissário, Wopke Hoekstra, não toma posse.

Maros Sefcovic É comissário para as Relações Interinstitucionais chamado para resolver problemas urgentes. Substitui interinamente o histórico Frans Timmermans enquanto o novo comissário, Wopke Hoekstra, não toma posse.

Para ser eleita, von der Leyen teve de recolher o apoio do PPE, que integra o seu partido (CDU). Mas há quem acredita que Weber, líder do PPE, não exclua avançar para a liderança da Comissão, falando-se de tensão entre os dois.

Manfred Weber Para ser eleita, von der Leyen teve de recolher o apoio do PPE, que integra o seu partido (CDU). Mas há quem acredita que Weber, líder do PPE, não exclua avançar para a liderança da Comissão, falando-se de tensão entre os dois.