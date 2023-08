O vice-presidente executivo e CFO do BCP, Miguel Bragança, é um dos administradores mais próximos do CEO. Elogia a competência, seriedade, bom senso e pragmatismo de Miguel Maya.

O CEO da CUF partilha com Maya uma particular sensibilidade em relação ao tema da inclusão. BCP e CUF estão envolvidos no Inclusive Community Forum, uma iniciativa da Nova SBE.

O "chairman" da Fidelidade é também vice-presidente do Conselho de Administração do BCP. Conheceram-se em contexto de trabalho e tornaram-se amigos.

O CEO do Millennium e o fundador da Magnum (que foi administrador do banco e antigo CEO da EDP) têm um longo historial em comum, que começou na década de noventa no BCP.

O governador do Banco de Portugal, que cortou o "choque extra" no cálculo da taxa de esforço dos créditos, disse em abril que os juros nos depósitos ainda eram insuficientes.

O CEO da CGD trabalhou com Maya no BCP quando ambos tinham funções de alta direção, antes de 2004 (altura em que Macedo saiu para a Autoridade Tributária) e depois entre 2007 e 2011.

Miguel Maya sucedeu-lhe no cargo de CEO do BCP. Amado assumiu a presidência não executiva da instituição financeira em 2018.

