Edmundo Martinho Com um percurso político muito ligado ao de José António Vieira da Silva (foi presidente do Instituto da Segurança Social no primeiro governo de José Sócrates), o ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia foi também a pessoa que em 2003, segundo o Observador, contratou Mariana Vieira da Silva para a União das Mutualidades Portuguesas.

Tiago Antunes O secretário de Estado dos Assuntos Europeus foi chefe de gabinete do secretário de Estado Adjunto de Sócrates quando Mariana Vieira da Silva era adjunta. E secretário de Estado da Presidência quando a futura ministra era o braço-direito de António Costa.

André Moz Caldas Doutorando em direito romano, André Moz Caldas, que foi chefe de gabinete de Mário Centeno, nas Finanças, é o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.

Miguel Cabrita O deputado e ex-secretário de Estado Adjunto do Trabalho de António Vieira da Silva e de Ana Mendes Godinho conhece bem Mariana Vieira da Silva desde os tempos da faculdade.

António Costa O primeiro-ministro promoveu Mariana Vieira da Silva de secretária de Estado Adjunta a ministra de Estado, com as pastas da Administração Pública e do PRR. A ministra da Presidência mantém-se na lista das potenciais sucessoras na liderança do PS.

José António Vieira da Silva O pai de Mariana Vieira da Silva foi pela primeira vez ministro do Trabalho com o Governo de José Sócrates, em 2005. Na altura em que Mariana Vieira da Silva chegou aos gabinetes do governo.

Fernando Medina Foi o ministro das Finanças que, ainda na Câmara Municipal de Lisboa, apresentou Mariana Vieira da Silva a António Costa. "O futuro está à frente dele", disse Mariana Vieira da Silva ao Público, em 2021, depois da derrota do PS nas eleições para Lisboa.

Pedro Adão e Silva O ministro da Cultura é próximo de Mariana Vieira da Silva desde os primeiros tempos no ISCTE, nos anos 90. Tal como a ministra da Presidência, faz parte do núcleo duro do Governo.

João Tiago Silveira Mariana Vieira da Silva fez parte do grupo que em 2015 elaborou o programa eleitoral do PS, coordenado por João Tiago Silveira.

Maria de Lurdes Rodrigues Foi a atual reitora do ISCTE, onde Mariana Vieira da Silva tirou a licenciatura e a parte curricular do doutoramento, que a trouxe, em março de 2005, para os gabinetes governamentais. Mariana Vieira da Silva foi assessora da ex-ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues.

Eduardo Pinheiro O secretário de Estado do Planeamento tem a áreas dos fundos comunitários. O antigo vice-presidente da Câmara Municipal de Matosinhos não exclui concorrer, em 2025, ao Porto.