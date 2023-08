O CEO do grupo José de Mello e o presidente do conselho de administração da Sonae conhecem-se bem desde jovens, quando os dois viveram na Suíça.

Paulo Azevedo O CEO do grupo José de Mello e o presidente do conselho de administração da Sonae conhecem-se bem desde jovens, quando os dois viveram na Suíça.

João Vieira de Almeida O advogado tem uma relação antiga com o grupo Mello. O acordo de venda de 40,6% da Brisa ao consórcio liderado pela APG foi assinado no seu escritório.

Guy Villax Os Mello têm uma relação de proximidade com a família Villax. O administrador e acionista da Hovione sucedeu a Salvador de Mello como presidente do Health Cluster Portugal.

João Azevedo Coutinho Quadro do grupo José de Mello, foi CFO da Brisa antes da alteração da estrutura acionista. O gestor, da confiança da família, tem no grupo o pelouro do desenvolvimento de negócio.

Pedro de Mello É um dos 11 irmãos de Salvador de Mello e ocupa uma das vice-presidências do grupo José de Mello. É ele o responsável pelo conselho de família, que conta já com elementos da quinta geração.