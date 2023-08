Bilhete de Identidade Cargo: Presidente do grupo Pestana

Naturalidade: Nasceu em Joanesburgo, na África do Sul, em abril de 1952

Formação: Licenciatura em Business Economics pela Universidade de Natal, na África do Sul.

Estado civil: Casado com Margarida Pestana com quem tem quatro filhos: Carlota, Lourenço, Manuel e Vasco.