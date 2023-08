Luís Portela Preside à Fundação Bial após ter deixado a cadeira de CEO da empresa para o filho mais velho, António, em 2011, e transferido a pasta de "chairman" para Horta Osório há pouco mais de dois anos.

Horta Osório Com um riquíssimo passado ligado à banca, o sportinguista substituiu, em abril de 2021, no cargo de "chairman" da maior farmacêutica nacional, Luís Portela, pai do CEO e portista António.

Ana Pinho Há mais de sete anos que lidera a administração da Fundação de Serralves, que conta com António Portela, desde maio de 2021, como membro do Conselho de Fundadores da instituição.

Melanie Lee A CEO da LifeArc, uma organização sem fins lucrativos de investigação médica sediada no Reino Unido, entrou em abril passado na Bial, onde é administradora não executiva.

Max Bricchi O novo Chief Commercial Officer (CCO) e administrador executivo da Bial ocupava, até à primavera passada, o cargo de Global Head Neuroscience Franchise na Novartis, na Suíça.

Joerg Holenz Entrou na Bial no final de 2021 como diretor-geral da área de I&D do grupo farmacêutico, onde é desde março passado administrador executivo e Chief Scientific Officer (CSO).

José Redondo Está desde 1986 na Bial, onde ocupa uma cadeira da administração já lá vão 30 anos, sendo o responsável pela área financeira (CFO) e industrial da maior farmacêutica portuguesa.

Miguel Portela Licenciado em Economia e quatro anos mais novo do que António, o irmão do CEO entrou há 12 anos na administração da Bial, onde é vice presidente e responsável pela área crítica de "corporate".

Lars Fruergaard Jorgensen É o novo presidente da EFPIA (federação que reúne as companhias de investigação líderes do setor farmacêutico europeu), que tem António Portela no "board".

Guo Guangchang A Fosun Pharma, do grupo chinês Fosun - dono da Fidelidade, da Luz Saúde e de quase um terço do BCP -, detém a licença comercial do antiparkinsoniano da Bial na China.

Gyo Sagara Líder da Ono Pharmaceutical, a parceira da Bial no Japão para a comercialização do seu antiparkinsoniano naquele que é o terceiro maior mercado farmacêutico do mundo.

Elvira Fortunato É ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sendo que a Bial, que tem 122 investigadores nos seus quadros, é a empresa que mais investe em I&D em Portugal.

António de Sousa Pereira É reitor da Universidade do Porto e do Conselho de Reitores - parceiro na constituição da Fundação Bial -, e António Portela integra o Conselho de Curadores da U.Porto.

Vasco de Mello Preside á Business Roundtable Portugal, associação empresarial - que integra 41 empresas, incluindo a Bial - que defende "uma nova ambição de crescimento para Portugal".

Rui Santos Ivo Preside ao Infarmed, autoridade que tem como missão a regulamentação dos preços e a aprovação da entrada de fármacos no mercado nacional, o que gera tensão com a indústria farmacêutica.

António Rios Amorim Liderada pelo presidente da Corticeira Amorim, a COTEC Portugal tem António Portela como presidente do seu Conselho Geral.

Daniel Bessa O antigo ministro da Economia, que é bastante próximo da companhia da Trofa e da família Portela, integra a administração da Fundação Bial e lidera o conselho fiscal do grupo farmacêutico.

Pinto da Costa Sócio "vitalício" do FC Porto, foi aqui que António Portela se tornou nadador de alta competição, durante uma dúzia de anos, tendo sido campeão nacional nos 100 metros livres.

Manuel Pizarro Portista ferrenho, como António Portela, tutela a área da Saúde, sendo o Governo que aprova as comparticipações do Estado - o maior cliente das farmacêuticas - nos preços dos medicamentos.