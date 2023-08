Taiwan permanece um dos temas mais sensíveis da política chinesa. Se o candidato do KMT vencer as presidenciais de 2024, Xi pode ver aos comandos da ilha um líder que se opõe à independência.

Hou Yu-ih Taiwan permanece um dos temas mais sensíveis da política chinesa. Se o candidato do KMT vencer as presidenciais de 2024, Xi pode ver aos comandos da ilha um líder que se opõe à independência.

A influência chinesa tem aumentado na Mota-Engil, com a entrada da estatal China Communications Construction Company (CCCC), que agora detém 32,41% da construtora de António Mota.

António Mota A influência chinesa tem aumentado na Mota-Engil, com a entrada da estatal China Communications Construction Company (CCCC), que agora detém 32,41% da construtora de António Mota.

É o novo governador do Banco Popular da China e faz parte do cardápio de figuras destacadas para ajudar Xi a reorientar a economia. Tem currículo a travar crises cambiais e especulação imobiliária.

Pan Gongsheng É o novo governador do Banco Popular da China e faz parte do cardápio de figuras destacadas para ajudar Xi a reorientar a economia. Tem currículo a travar crises cambiais e especulação imobiliária.

Desde o início da guerra na Ucrânia que os presidentes russo e chinês se aproximaram. Hoje dizem-se "parceiros estratégicos", com a Rússia mais dependente que nunca da China.

Vladimir Putin Desde o início da guerra na Ucrânia que os presidentes russo e chinês se aproximaram. Hoje dizem-se "parceiros estratégicos", com a Rússia mais dependente que nunca da China.

A Alemanha é uma das peças principais na guerra dos chips com a China. O chanceler quer impedir o acesso de Pequim a certos produtos que permitem o fabrico de semicondutores.

Olaf Scholz A Alemanha é uma das peças principais na guerra dos chips com a China. O chanceler quer impedir o acesso de Pequim a certos produtos que permitem o fabrico de semicondutores.

O dono da Fosun já foi conhecido como o Warren Buffet chinês, mas os problemas de liquidez da empresa podem já não justificar o cognome. Em Portugal, a Fosun está presente no BCP, Fidelidade e REN.

Guo Guangchang O dono da Fosun já foi conhecido como o Warren Buffet chinês, mas os problemas de liquidez da empresa podem já não justificar o cognome. Em Portugal, a Fosun está presente no BCP, Fidelidade e REN.

As relações entre os dois gigantes, que partilham fronteira, nem sempre foram fáceis, mas Xi e Modi entraram numa nova fase da dança geopolítica: acertam agulhas nos BRICS e Ucrânia, mas competem na produção industrial.

Narendra Modi As relações entre os dois gigantes, que partilham fronteira, nem sempre foram fáceis, mas Xi e Modi entraram numa nova fase da dança geopolítica: acertam agulhas nos BRICS e Ucrânia, mas competem na produção industrial.