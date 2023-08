Assumiu em 2022 as funções de "managing partner" da VdA, sucedendo no cargo o atual presidente da direção da sociedade. Foi "um processo de sucessão natural", disse João Vieira de Almeida.

Paula Gomes Freire Assumiu em 2022 as funções de "managing partner" da VdA, sucedendo no cargo o atual presidente da direção da sociedade. Foi "um processo de sucessão natural", disse João Vieira de Almeida.