O cofundador da Feedzai foi o primeiro com quem Sebastião partilhou a ideia de criar a tecnológica. Além de administrador da Feedzai, é diretor científico da Carnegie Mellon Portugal.

Paulo Marques O cofundador da Feedzai foi o primeiro com quem Sebastião partilhou a ideia de criar a tecnológica. Além de administrador da Feedzai, é diretor científico da Carnegie Mellon Portugal.

O fundador e CEO da Financial Technology Partners acreditou em Nuno Sebastião há oito anos, investindo na empresa 37 milhões de euros em nome próprio.

Steve McLaughlin O fundador e CEO da Financial Technology Partners acreditou em Nuno Sebastião há oito anos, investindo na empresa 37 milhões de euros em nome próprio.

Uma referência para Nuno Sebastião, tendo sido seu chefe na Agência Espacial Europeia. O CEO da Feedzai mantém contacto com este engenheiro aeroespacial.

Mauro Pecchioli Uma referência para Nuno Sebastião, tendo sido seu chefe na Agência Espacial Europeia. O CEO da Feedzai mantém contacto com este engenheiro aeroespacial.