Só falta conhecer os 20 Mais Poderosos de 2023. Veja quem são os 30 nomes já revelados

#Porque entra - Luís Laginha de Sousa assumiu funções como presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no final do ano passado, após quase seis anos como administrador no Banco de Portugal e depois de ter passado pela liderança da bolsa de Lisboa durante a troika. Herda um problema que vem desde essa altura - o da dinamização do mercado de capitais - e ainda um novo, dos criptoativos. O economista ganha assim importância no panorama do setor financeiro nacional.



O economista entra, este ano, pela primeira vez na lista dos Mais Poderosos do Negócios. A chegada coincide com a tomada de funções como presidente da CMVM.



