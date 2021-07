O ex-primeiro-ministro foi o nome que Balsemão escolheu para a presença nacional no grupo restrito de Bildenberg, que no ano passado não se reuniu devido à pandemia.

José Manuel Durão Barroso O ex-primeiro-ministro foi o nome que Balsemão escolheu para a presença nacional no grupo restrito de Bildenberg, que no ano passado não se reuniu devido à pandemia.

Está aqui não por ser casada com Balsemão, mas porque é o rosto da solidariedade do grupo. Mercedes é presidente da SIC Esperança.

Mercedes Balsemão Está aqui não por ser casada com Balsemão, mas porque é o rosto da solidariedade do grupo. Mercedes é presidente da SIC Esperança.