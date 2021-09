A vice-presidente executiva tem a pasta da digitalização, que inclui a luta contra as gigantes da internet, uma das prioridades da presidente da Comissão Europeia no seu mandato.

Margrethe Vestager A vice-presidente executiva tem a pasta da digitalização, que inclui a luta contra as gigantes da internet, uma das prioridades da presidente da Comissão Europeia no seu mandato.

As negociações para o Brexit tiveram momentos de tensão entre Bruxelas e Londres, mas a presidente do Executivo comunitário manteve o calendário e a recusa em renegociar o acordo.

Boris Johnson As negociações para o Brexit tiveram momentos de tensão entre Bruxelas e Londres, mas a presidente do Executivo comunitário manteve o calendário e a recusa em renegociar o acordo.

A rapidez com que a Agência Europeia do Medicamento, dirigida por Emer Cooke, deu luz verde às vacinas contra a covid-19 foi fundamental para pôr em marcha a retoma na UE.

Emer Cooke A rapidez com que a Agência Europeia do Medicamento, dirigida por Emer Cooke, deu luz verde às vacinas contra a covid-19 foi fundamental para pôr em marcha a retoma na UE.

O primeiro-ministro de Itália defendeu de viva voz Von der Leyen no caso "sofagate". E, com a saída de Merkel, Draghi ganha relevância como um dos chefes de Estado mais influentes na UE.

Mario Draghi O primeiro-ministro de Itália defendeu de viva voz Von der Leyen no caso "sofagate". E, com a saída de Merkel, Draghi ganha relevância como um dos chefes de Estado mais influentes na UE.