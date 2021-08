É um dos amigos mais antigos, do início dos anos 1990. Consultor de Viana do Castelo, comentador da CMTV, foi diretor de campanha de Mendes nas eleições diretas de 2007.

Luís Campos Ferreira É um dos amigos mais antigos, do início dos anos 1990. Consultor de Viana do Castelo, comentador da CMTV, foi diretor de campanha de Mendes nas eleições diretas de 2007.