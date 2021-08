A vice-presidente dos EUA tem-se mantido na sombra, mas Biden confiou-lhe a liderança dos esforços diplomáticos para enfrentar as causas da migração de milhares de pessoas para os EUA.

A principal negociadora, pelos senadores democratas, do plano de infraestruturas foi fundamental para aprovar o ambicioso plano de Biden de 550 mil milhões de dólares.

Biden escolheu a líder da gestão da crise da covid em Nova Iorque para o topo da Agência Federal de Gestão de Emergências, que, com o Pentágono, acelerou a vacinação no país.

A economista americana que foi reitora da Escola de Relações Públicas e Internacionais na Universidade de Princeton preside ao Conselho de Consultores Económicos do governo.

A congressista democrata, da ala mais à esquerda do partido, foi uma peça importante para atrair eleitores mais jovens e progressistas em torno da campanha de Biden.

