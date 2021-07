Diretora de campanha de António Costa na corrida à liderança do partido, foi ainda secretária-geral adjunta do PS antes de ser escolhida por Costa para liderar a bancada.

O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais é o irmão mais novo da líder parlamentar do PS. Terá sido ele a puxá-la para a Juventude Socialista (JS).

Faz parte da comissão permanente do PS, que faz a gestão política do dia a dia. Segundo a Sábado, a deputada é amiga próxima de Ana Catarina Mendes.

