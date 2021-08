As filhas e herdeiras de Américo Amorim, grupo que detém o controlo da Corticeira a meias com o ramo Rios Amorim, são primas e amigas de António.

Paula, Marta e Luísa Amorim As filhas e herdeiras de Américo Amorim, grupo que detém o controlo da Corticeira a meias com o ramo Rios Amorim, são primas e amigas de António.

Fernando Cunha Guedes O presidente da Sogrape, o maior grupo português de vinhos, que mantém o compromisso com a rolha natural e uma relação próxima com a Corticeira, é amigo de Rios Amorim.

Cláudia Azevedo A CEO da Sonae e Rios Amorim assumem a vice-presidência da Business Roundtable Portugal, liderada por Vasco Mello e que é constituída por 42 líderes das maiores empresas privadas do país.

Cristina Rios Amorim A irmã e amiga de António é sua colega no conselho de administração da Corticeira Amorim, em que é diretora do estratégico pelouro da sustentabilidade.

Kim Carstensen A organização não governamental Forest Stewardship Council (FSC) - Associação para a Gestão Florestal Responsável, tem sido uma das mais fortes aliadas do setor corticeiro.

Pedro Violas Amigo de longa data de Rios Amorim, é CEO da Cotesi, líder mundial na produção de fios e cordas, sendo também conhecido por fazer parte do conselho consultivo da SAD do FC Porto.

João Rui Ferreira O sucessor de Rios Amorim na presidência da Associação Portuguesa de Cortiça (Apcor), há já nove anos, tem dado continuidade ao bom trabalho de promoção da cortiça no mundo.