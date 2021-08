Com Alda Delgado, é quem está na frente diária das operações da Cofina Media, a empresa de comunicação social que integra o Negócios, o CM, a CMTV, o Record, a Sábado, entre outros.

Luís Santana Com Alda Delgado, é quem está na frente diária das operações da Cofina Media, a empresa de comunicação social que integra o Negócios, o CM, a CMTV, o Record, a Sábado, entre outros.

Ana Mendonça Filha de Pedro Mendonça, já falecido, Ana Mendonça mantém-se como um dos braços de referência no núcleo de acionistas que comanda Altri, Cofina, Ramada e agora a Greenvolt.