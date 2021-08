Miguel Maya É o presidente do BCP, maior concorrente privado do BPI. Sobre Oliveira e Costa, disse, ao Expresso, ter "respeito e apreço" pelo trabalho que tem feito no banco.

Gonzalo Gortázar O CaixaBank, liderado por Gonzalo Gortázar, detém o BPI. Foi o próprio acionista catalão que escolheu Oliveira e Costa para suceder ao espanhol Pablo Forero na presidência do BPI.

Ignacio Alvarez-Rendueles É o administrador financeiro do BPI, representando os espanhóis do CaixaBank no banco português.

Artur Santos Silva É um histórico do BPI, que se manteve sempre no banco depois de passar o testemunho da presidência executiva a Ulrich. Hoje, é presidente honorário do BPI e curador da Fundação La Caixa.

Sandra Salgado A coordenadora da comissão de trabalhadores do BPI congratulou a subida de Oliveira e Costa a presidente do banco, reconhecendo-lhe "mérito".

Pedro Siza Vieira O ministro da Economia tem nas mãos a solução para o maior desafio da banca: o fim das moratórias. Uma garantia pública é o instrumento já anunciado, mas que ainda está por implementar.

Francisco Matos É o administrador executivo responsável pela área de risco, uma das que, com o fim das moratórias e expectável aumento do malparado, será das mais desafiantes nos próximos tempos.

Fernando Ulrich O atual "chairman" do BPI, CEO do banco durante 13 anos, conhece bem Oliveira e Costa. Dele disse que será "um magnífico" presidente executivo e que contará com o seu "total apoio".

Manuel Violas O antigo administrador do BPI conheceu Oliveira e Costa quando este era responsável pela área de "private banking" do BPI. Ainda hoje é cliente do banco e joga golfe com o agora CEO do banco.

Alexandre Relvas Foi o primeiro chefe de Oliveira e Costa, numa sociedade de "asset management" que fundou com Filipe Botton, associada ao Banco Fonsecas e Burnay. Hoje, são amigos próximos.

Francisco Barbeira Faz parte da comissão executiva de Oliveira e Costa e é responsável pela transformação digital do BPI, uma das áreas a que o banco, tal como os concorrentes, tem dado maior prioridade.