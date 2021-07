António Costa A relação esfriou e o primeiro-ministro até já o desautorizou. Mas Costa continua a precisar do ministro, até porque uma boa fatia do PRR será executada pelo ministério de Pedro Nuno Santos.

Tiago Barbosa Ribeiro É um dos deputados alinhados da tendência "pedronunista" e uma importante ligação do ministro à bancada do PS. Também apoiou Ana Gomes nas presidenciais.

Miguel Frasquilho O ministro queria mantê-lo como "chairman" da TAP, mas António Costa impôs Manuel Beja. O ministro pôde contar com Frasquilho para segurar a companhia quando a crise estalou.

Nuno Freitas O presidente da CP é um dos melhores amigos de Pedro Nuno. Mantêm uma relação profissional estreita. O investimento nos caminhos de ferro é uma das bandeiras do ministro.

António Laranjo O ministro tem uma ligação forte com o presidente da Infraestruturas de Portugal. A modernização da ferrovia e rodovia é uma das metas centrais do plano de recuperação.

Jorge Costa O deputado do Bloco é amigo do ministro desde os tempos da faculdade. A amizade ajudou nas negociações com a geringonça quando era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Duarte Cordeiro O líder da federação do PS de Lisboa é hoje o elo de ligação à esquerda, ocupando o lugar que outrora foi do ministro. São amigos há mais de 20 anos, mas Cordeiro também é próximo de António Costa.

Ana Abrunhosa A ministra da Coesão tem uma ligação profissional forte com o governante. As decisões de Abrunhosa costumam ter impacto no ministério de Pedro Nuno Santos, como por exemplo os descontos nas ex-SCUT.

Daniel Oliveira O comentador político e ex-militante do Bloco de Esquerda é um importante aliado do ministro em termos mediáticos. É habitual tecer elogios à atuação do governante.

Matos Fernandes O ministro do Ambiente é um dos membros do Governo com quem Pedro Nuno Santos mantém maior proximidade. A transição digital e ambiental exige conciliação entre ambos.

Siza Vieira O ministro da Economia tem um papel fulcral na recuperação económica. Apesar das diferenças ideológicas, têm uma boa relação e costumam estar de acordo nas discussões do Conselho de Ministros.

Christine Ourmieres-Widener A nova presidente executiva da TAP será uma peça fundamental para Pedro Nuno Santos conseguir levar a bom porto o plano de reestruturação da TAP.

Ana Paula Vitorino Foi nomeada pelo ministro para a presidência da AMT. Perante as acusações de falta de independência para exercer o cargo, o governante tem defendido a deputada.

Isabel Camarinha O ministro tem uma boa relação com os sindicatos dos trabalhadores da TAP e da Groundforce afetos à CGTP, liderada por Isabel Camarinha, o que tem contribuído para alguma paz face à crise no setor.

Pedro Delgado Alves O vice da bancada do PS não é próximo do ministro, mas faz parte do núcleo dos jovens "turcos", associados à ala mais à esquerda liderada por Pedro Nuno Santos.

João Oliveira O líder da bancada do PCP tem uma boa relação com o ministro, fruto das negociações para os Orçamentos do Estado quando Pedro Nuno Santos era o mediador entre a esquerda e o PS.