Bilhete de Identidade Cargo

Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do PRR l Naturalidade: Nasceu a 23 de novembro de 1952 em Angola, na antiga Nova Sintra (atual Catabola), província do Bié l Formação: Licenciatura em Engenharia de Minas no Instituto Superior Técnico, mestrado em Engenharia de Petróleos no Imperial College.



Critérios

O “ranking” dos Mais Poderosos da economia portuguesa foi estabelecido com base em cinco grandes critérios - poder da fortuna, poder financeiro, influência política, influência mediática e perenidade, sendo que cada individualidade foi pontuada de 1 a 5 em cada um deles. A partir da soma ponderada da pontuação o Negócios fixa a tabela final dos 50 Mais Poderosos.



O poder da fortuna

O poder da fortuna avalia a riqueza levando em conta também as dívidas, ou seja, releva a situação líquida (ativos e passivos).

O poder financeiro

No poder financeiro, olha-se para o poder através das empresas em que, direta ou indiretamente, se tem influência como acionista ou como gestor. As empresas são mais ou menos relevantes em função da sua dimensão, do seu setor e das redes que estabelecem e o impacto que têm noutras.

A influência política

É medido, neste critério, o poder de influenciar ou de participar em decisões políticas - seja do poder executivo, legislativo ou partidário - com impacto decisivo na economia, nas empresas, nos negócios e na Administração Pública.

A influência mediática

Olha para o poder de condicionar a agenda mediática, através da audiência, capacidade de influenciar a comunicação social ou de mobilização de meios.

Perenidade

Neste ponto evidencia-se a temporalidade do poder que pode ser mais perene e independente de ciclos, sejam eles políticos, económicos ou da vida empresarial.