António Costa O primeiro-ministro mantém uma aliança estratégica com Jerónimo de Sousa, que assenta na confiança pessoal. Poder do líder comunista passa por conquistas e acordos com o socialista.

Pedro Nuno Santos O antigo operacional da geringonça vai sempre que pode ao Avante e não esconde o respeito pelo PCP. Se chegar a líder do PS, como deseja, quererá repetir a aproximação aos comunistas e ao Bloco.

João Ferreira É um dos homens que Jerónimo tem na linha da frente e um nome forte para lhe suceder no PCP. É eurodeputado, foi candidato a Belém e volta a estar agora na corrida à Câmara de Lisboa.

Maria das Dores Meira A histórica autarca de Setúbal atinge o limite de mandatos e vai tentar recuperar o antigo bastião de Almada, perdido, em 2017, para o PS por apenas 313 votos.

Duarte Cordeiro O atual secretário de Estado de Assuntos Parlamentares é outro rosto de futuro no PS e o peão do jogo negocial com o PCP em São Bento, sobretudo na altura de negociar Orçamentos.

Vasco Cardoso Com João Oliveira e João Ferreira faz parte de uma geração mais jovem de dirigentes que vem ganhando poder no PCP. Quem manda no partido confia neste membro da comissão política.

João Oliveira A seguir ao secretário-geral, é provavelmente o rosto mais conhecido do PCP. Líder do grupo parlamentar, tem papel fundamental na passagem da mensagem do partido e é um nome falado para a sucessão.

Bernardino Soares Aos 49 anos continua a ser um dos principais ativos do partido. Chegou à presidência da Câmara de Loures em 2013 (é candidato em 2021), após 18 anos como deputado e líder da bancada.

Isabel Camarinha É a secretária-geral da poderosa CGTP, o braço do PCP na frente laboral. Ex-líder do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, sucedeu a Arménio Carlos e é fulcral para a influência do PCP.

Jorge Cordeiro É outro incontornável no secretariado do PCP. Faz a ligação do partido com as 24 câmaras comunistas, área fundamental para o PCP manter relevância a nível local e que envolve milhares de militantes.

Joaquim Santos Licenciado em Engenharia Civil e em Gestão, lidera a Câmara do Seixal, uma das mais poderosas do PCP, conquistada há quatro anos com 36% dos votos. É candidato em 2021, pela terceira vez.

Mário Nogueira É o líder da Fenprof, poderosa federação sindical dos professores que todos os governos temem e que já fez cair ministros. É um importante aliado para o secretário-geral do PCP.

Francisco Lopes Rosto pouco conhecido fora do PCP, mesmo após ser candidato a Belém, tem imenso poder no PCP. No recato da Soeiro Pereira Gomes, faz a ligação aos sindicatos e ao grupo parlamentar.

Ilda Figueiredo A ex-eurodeputada, 72 anos, manteve o lugar no Comité Central, que no último congresso deixou cair Agostinho Lopes, Arménio Carlos e Carlos Carvalhas. É novamente a candidata CDU no Porto.

Sebastião Santana Sucedeu à histórica Ana Avoila como coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, afeta à CGTP. Um rosto novo e jovem a negociar com Alexandra Leitão.