Cláudia Joaquim A secretária de Estado do Orçamento é uma aliada importante de João Leão. Trabalham muito juntos, tornaram-se amigos e confiam na competência um do outro.

António Costa Tem sido um aliado desde que Leão assumiu as Finanças. Há ministros cansados com a exigência de explicações por parte de Leão, mas o apoio do primeiro-ministro dá-lhe poder dentro do Governo.

Mourinho Félix Foram colegas no Ministério das Finanças, sob a tutela de Centeno, mas já se conheciam desde a Associação de Estudantes do ISEG. Mourinho é agora vice-presidente do BEI.

João Nuno Mendes Liderou as negociações das ajudas de Estado à TAP, a partir de maio de 2020. Em junho, Leão chamou-o para secretário de Estado das Finanças, ficando com um controlo mais próximo do dossiê.

António Mendonça Mendes É o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais. Já tinham boa relação quando Centeno era o ministro. É um bom apoio na definição da estratégia política.

Sandro Mendonça O vogal da administração da Anacom é um amigo pessoal dos tempos de faculdade de João Leão. Reconhece-lhe forte competência intelectual e boa capacidade de estabelecer pontes.

Fernando Medina O presidente da Câmara de Lisboa não esconde a admiração por João Leão. Em 2009, quando Medina foi nomeado secretário de Estado da Indústria, escolheu João Leão para assessor.

Mário Centeno João Leão era o secretário de Estado de Centeno, em quem o atual governador do Banco de Portugal tinha máxima confiança. Continuam a ter uma relação próxima e a apoiar-se.

Miguel Cruz O secretário de Estado do Tesouro era presidente do conselho de administração da Parpública. Foi presidente do IAPMEI, o que alargou o contacto direto com as empresas no terreno.

Pedro Marques O eurodeputado e ex-ministro do Planeamento e das Infraestruturas cruzou-se no curso com João Leão. É um bom contacto no seio do PS.