Cláudia Azevedo A filha de Belmiro Azevedo assumiu em 2019 a presidência executiva do grupo. E já sob os seus comandos Miguel Almeida foi confirmado presidente executivo da Nos.

Paulo Azevedo É "chairman" da Sonae, mas foi peça fundamental para que Miguel Almeida chegasse ao topo das telecomunicações da empresa participada. Associam a aliança profissional a uma amizade pessoal.

Ângelo Paupério "Chairman" da Nos, tem sempre apoiado Miguel Almeida na sua liderança. Ambos com ligação à Sonae há muitos anos, são cúmplices na estratégia para a empresa.

Filipa Carvalho Chegou este ano à administração executiva da Nos. Foi uma das subidas internas da Nos. Filipa Carvalho era a diretora jurídica e de regulação da empresa.

Daniel Beato Uma subida da "prata da casa" à comissão executiva da Nos. Daniel Beato era diretor de marketing e este ano ascendeu a um cargo de administrador executivo.

Manuel Ramalho Eanes Há quem anteveja grandes voos para este administrador executivo, que está desde sempre ao lado de Miguel Almeida na gestão das telecomunicações.

José Pedro Pereira da Costa É o único da equipa de liderança da Zon (antes da fusão com a Optimus) que se mantém na comissão executiva da Nos. É o financeiro que se mantém com Miguel Almeida.

Carlos Alexandre A decisão do juiz de instrução de congelar metade dos direitos da Zopt na Nos está a impedir que a parceria entre a Sonae e Isabel dos Santos se dissolva por completo.

Pedro Mota Soares É o secretário-geral da Apritel, associação que reúne os operadores de telecomunicações. E tem sido uma das vozes a favor do setor e do que defendem as suas empresas.

João Cadete de Matos O poder do regulador setorial, a Anacom, tem influência no desempenho e na vida da Nos. As críticas a João Cadete de Matos têm sido, por parte de Miguel Almeida, muito vocais.

Margarida Matos Rosa A presidente da Autoridade da Concorrência e as suas decisões influenciam a vida da Nos. Neste momento há uma acusação pendente de decisão final.

Miguel Stilwell de Andrade A Nos contratou à EDP o fornecimento de eletricidade renovável durante 11 anos. E fez uma parceria com a EDP Comercial para dar vantagens aos clientes.

Mário Vaz Apesar de concorrentes, a Nos e a Vodafone têm estabelecido alianças, nomeadamente para a partilha de redes fixas e agora estenderam essa aliança às redes móveis.

Alexandre Fonseca O presidente executivo da Meo é igualmente um concorrente, mas têm juntado vozes nas críticas ao regulador, João Cadete de Matos, nomeadamente a propósito do leilão do 5G.

Pedro Proença A Nos deixou de ser o patrocinador da Liga Portuguesa de Futebol esta época, depois de sete temporadas a dar nome ao campeonato. Por outro lado, a centralização dos direitos desportivos poderá, no futuro, ter impacto nas decisões da Nos em relação ao futebol.

Margrethe Vestager A Nos foi até Bruxelas fazer queixa do regulamento do leilão do 5G em Portugal. A Comissão Europeia ainda não concluiu a negociação mas a Nos espera que Vestager seja aliada.