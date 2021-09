Pedro Siza Vieira Amigo de longa data de António Costa, o ministro do Estado e da Economia faz a ponte entre o Governo e os empresários. Os fundos do PRR dão-lhe uma força acrescida.

Carlos César O presidente do PS está completamente alinhado com o primeiro-ministro. É visto como um dos barões do partido com peso e tem acompanhado Costa no PS desde 2014.

Marcelo Rebelo de Sousa O Presidente da República tem mantido princípios de uma cordial convivência com o primeiro-ministro. Face à crise aumentou o seu grau de exigência em relação a Costa.

Mariana Vieira da Silva É o fiel da balança do Governo. Substituiu Costa durante as férias deste e o primeiro-ministro respeita as suas opiniões. Também é candidata à sua sucessão.

Diogo Lacerda Machado Saiu da TAP, mas mantém uma ligação forte a Costa. Estiveram juntos em Macau e são amigos de longa data. Continua a ter influência junto do primeiro-ministro.

Ana Catarina Mendes A líder da bancada parlamentar do PS é uma incondicional do primeiro-ministro e tem sido apontada como putativa candidata à sucessão de Costa no PS.

Fernando Medina Braço-direito de António Costa na Câmara de Lisboa é outra das figuras fiéis ao secretário-geral do PS. O seu caminho no partido está dependente do resultado que obtiver nas autárquicas.

Ferro Rodrigues O presidente da Assembleia da República é um aliado de longa data e completamente alinhado com a estratégia de Costa. O seu apoio à recandidatura de Marcelo foi um exemplo disso.

Mário Centeno O antigo ministro das Finanças contribuiu, em muito, para construir a credibilidade dos governos de Costa. No Banco de Portugal continua alinhado com o primeiro-ministro.

Pedro Nuno Santos O ministro das Infraestruturas tem amiúde entrado em rota de colisão com Costa. Ainda assim, o primeiro-ministro considera relevante tê-lo no Governo.

Duarte Cordeiro O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares tem a delicada tarefa de fazer a ponte entre o Governo e os partidos à esquerda e de cerzir as malhas para acordos parlamentares.

Charles Michel O belga que preside ao Conselho Europeu pertence à mesma família política europeia de António Costa. São aliados. Diz-se mesmo que Costa poderá ser o sucessor de Michel.

António Costa Silva O primeiro-ministro surpreendeu ao escolhê-lo como obreiro do Plano de Recuperação e Resiliência, uma peça essencial para os próximos anos de governação.

Gouveia e Melo O almirante, coordenador da "task force" da vacinação contra a covid-19, deu solidez ao processo. Contribuiu, de forma decisiva, para ajudar o Governo no desconfinamento.

Graça Fonseca A ministra da Cultura acompanha Costa há muitos anos. Foi sua chefe de gabinete no MAI, vereadora na Câmara de Lisboa e secretária de Estado da Modernização Administrativa.

Eduardo Cabrita É amigo do primeiro-ministro desde os tempos da Faculdade de Direito de Lisboa e da Juventude Socialista. Essa relação faz com que Costa o mantenha no Governo apesar das polémicas.