Ana Botín A líder do grupo Santander atribuiu duas missões a António Simões: simplificar o modelo de negócio e alavancar a transformação digital do banco a nível europeu.

Stuart Gulliver Foi presidente do grupo HSBC durante a maior parte dos anos em que António Simões lá esteve. A par de Ian Davis, é uma das pessoas que o português mais admira a nível profissional.

Víctor Matarranz Conhecem-se há vários anos, desde os tempos de António Simões na McKinsey, e mantêm-se próximos. Hoje, Matarranz é responsável pela área de gestão de fortunas do Santander.

Ángel Rivera Antigo executivo do Popular, antes da aquisição pelo Santander, é agora o número dois de António Simões. Com assento na comissão executiva, é responsável pela banca comercial.

Gonzalo Gortázar É o presidente do maior concorrente de António Simões em Espanha: o CaixaBank, que, este ano, se tornou no maior banco do país, ao concluir a fusão com o Bankia.

Ana Herranz É responsável pela divisão do banco Santander da CCOO, a maior central sindical de Espanha. Considerou a conclusão do processo de reestruturação, no mês passado, "positiva".

Ian Davis Liderava a McKinsey quando Simões foi eleito sócio da consultora, aos 30 anos. "O que quer que aconteça no resto da tua vida, nunca deixarás de ter sido sócio da McKinsey", disse-lhe.

Pedro Castro e Almeida O CEO do Santander Portugal estabeleceu, rapidamente, uma boa relação com o conterrâneo que agora lidera a operação europeia do Santander.

Pablo Hernández de Cos Numa altura de crise, em que a banca se prepara para uma subida abrupta do malparado, o contacto com o governador do Banco de Espanha deverá ser regular.

Aníbal Cavaco Silva O antigo Presidente da República foi o responsável pelo lançamento do Conselho da Diáspora Portuguesa, do qual António Simões é membro fundador, desde 2012.

Rami Aboukhair É antecessor de António Simões na presidência executiva do Santander Espanha. O espanhol é agora responsável pela divisão de Soluções Digitais do grupo.

António Horta Osório Era o outro português que, ao mesmo tempo que António Simões, liderava um grande banco inglês. Conhecem-se e dão-se bem.

José António Álvarez É ao presidente executivo do grupo Santander que António Simões irá reportar enquanto responsável pela operação europeia e pelo banco em Espanha.