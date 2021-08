João Leão O Novo Banco é um dos dossiês nas mãos do ministro das Finanças. João Leão tem deixado vários recados à gestão de Ramalho e levantou dúvidas sobre uma tranche a injetar no banco.

Margrethe Vestager O plano de reestruturação imposto por Bruxelas ao Novo Banco termina no final deste ano. As autoridades europeias terão de decidir, nessa altura, se dão o "ok" à conclusão deste processo.

Byron Haynes O presidente do conselho geral e de supervisão do NB faz a ponte entre a Lone Star e o Fundo de Resolução, os dois acionistas do banco. E lidera a comissão que atribuiu prémios à gestão.

Vítor Fernandes O gestor é um dos amigos de Ramalho, tendo sido um dos administradores executivos do Novo Banco. É, atualmente, o "chairman" da SIBS, associação que dá voz à banca nacional. E está no centro da polémica relativamente aos créditos de Luís Filipe Vieira.

José Bracinha Vieira O presidente da comissão de acompanhamento do Novo Banco - que assumiu funções em novembro - analisa todas as vendas de ativos no âmbito do mecanismo de capital contingente.

Donald Quintin O responsável é o diretor-geral da Lone Star, o fundo norte-americano que comprou o Novo Banco, em outubro de 2017, e que ficou com uma participação de 75% no banco.

António Lagartixo A Deloitte Portugal, liderada por António Lagartixo, foi escolhida pelo Banco de Portugal para realizar duas auditorias aos atos de gestão do banco liderado por António Ramalho.

António Costa O Governo, liderado por António Costa, é que tem autorizado as injeções de capital no Novo Banco. O último reforço levou à negociação com a banca de um empréstimo ao Fundo de Resolução.

Luís Máximo dos Santos O vice-governador do BdP é também o presidente do Fundo de Resolução, que detém 25% do Novo Banco. O banco tem atualmente várias divergências com o fundo.

Evgeny Kazarez É o presidente da Nani Holdings, a entidade criada para representar o fundo Lone Star no capital do Novo Banco. Fez parte da equipa do Deutsche Bank que assessorou o BdP na venda do banco.