Jan-Willem Ruisbroek É gestor do fundo holandês APG que lidera o consórcio Rubicone - com o coreano NPS e a Swiss Life - que comprou no ano passado 81,1% da Brisa.

Carlos Moreira da Silva O empresário deu apoio a Pires de Lima quando saiu do governo, tendo assumido o lugar de CEO da Parfois. Os dois estão também ligados no fundo Horizon.

Leonardo Mathias Foi secretário de Estado Adjunto e da Economia quando Pires de Lima era ministro. Representou os fundos credores da Autoestrada do Douro Litoral no diferendo contra a Brisa.

Adolfo Mesquita Nunes O centrista é das pessoas que Pires de Lima mais valoriza e com quem já trabalhou. Em 2019, desafiou mesmo Adolfo Mesquita Nunes para a liderança do CDS.

Paulo Macedo Foram colegas de governo e dão-se bem. Pires de Lima mantém também boas relações com os presidentes do Santander Portugal e do Novo Banco. Ramalho estava na IP quando foi ministro.